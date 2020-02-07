Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralıDİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı.

Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı. Kuzenlerden 1'i ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Parmak ailesi mensubu 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenin bulunduğu yere gelerek, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kuzenlerden H.P., vücuda isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer kuzen yakınları tarafından korunarak, yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., ardından hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan H.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı kişileri gözaltına aldı.

Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
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