Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kuzenlerin Silahlı Çatışması: 1'i Ağır, 5 Yaralı (2)

Diyarbakır'da Kuzenlerin Silahlı Çatışması: 1'i Ağır, 5 Yaralı (2)

1 saat önce

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Diyarbakır'da Kuzenlerin Silahlı Çatışması: 1'i Ağır, 5 Yaralı (2), System.String[]
DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Cadde ortasındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenihal Caddesi üzerindeki iş yeri önünde karşılayan ve kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma önce kavgaya ardından cadde ortasında silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş açtığı çatışmada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri ve araçlarda zarar oluştu.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen yaralıların birbirlerine ateş açmayı sürdürdüğü görüldü. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:19 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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