Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı Diyarbakır'da lastiği patlayan meşrubat yüklü tır, park halinde bulunan ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı.

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da lastiği patlayan meşrubat yüklü tır, park halinde bulunan ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. Kazada tır şoförü hayatını kaybederken, takla atıp ters dönen minibüste bulunan çocuk ise yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzeri Tokaçlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 63 NB 885 plakalı meşrubat yüklü tırın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 21 EP 386 plakalı minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. Tırın çarptığı ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüs de yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Minibüsün içinde bulunan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracında sıkışan tır sürücüsü feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazada tırda sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Y.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerene hastaneye kaldırılırken, saçılan meşrubatlar nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme işleminin ardından kontrollü olarak tekrar açıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:49 Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]