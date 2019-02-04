Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Lastik Atölyesinde Yangın

Diyarbakır'da Lastik Atölyesinde Yangın

8 dakika önce

DİYARBAKIR'da lastik kaplama atölyesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Diyarbakır'da Lastik Atölyesinde Yangın, System.String[]
DİYARBAKIR'da lastik kaplama atölyesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 1'inci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisinde bulunan lastik kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine atölyeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Atölyede büyük çapta hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için araştırmanın sürdüğü belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:01 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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