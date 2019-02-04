Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Lastik Kaplama Atölyesinde Yangın

Diyarbakır'da Lastik Kaplama Atölyesinde Yangın

46 dakika önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir atölyede yangın hasara neden oldu.

Diyarbakır'da Lastik Kaplama Atölyesinde Yangın, System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir atölyede yangın hasara neden oldu.

Seyrantepe Sanayi Mahallesi 1. Sanayi Sitesi'ndeki lastik kaplama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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