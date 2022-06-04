Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti - Son Dakika
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Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

04.06.2022 14:10
Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda yer alan öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını bildirdi.

Su, "LGS sınavına girecek öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ücretsiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi Diyarbakır Valisi Su'ya, çevre heyetinden ziyaret Diyarbakır Valisi Su'ya, çevre heyetinden ziyaret
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti - Son Dakika

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