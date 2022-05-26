Diyarbakır'da "Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli" - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli"

26.05.2022 11:38
Diyarbakır'da "Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli"

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Lice Kaymakamlığı iş birliğiyle "Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli" düzenlendi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Lice Kaymakamlığı iş birliğiyle "Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli" düzenlendi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Lice'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden söz etti.

Lice ilçesinin kadim bir yerleşim merkezi olduğunu belirten Karakoç, tarihsel olarak önemli bir geçmişe sahip olan Lice'nin aynı zamanda Ashab-ı Kehf kıssası için de simgesel bir anlam ifade ettiğini aktardı.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Alkış birer sunum yaptı.

Toplantıya akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 15 Temmuz, Kongre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Lice Ashab-ı Kehf ve Kardeşlik Paneli' - Son Dakika


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