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DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI

05.01.2022 15:09

DİYARBAKIR'da, daire fiyatları 1 ile 2 milyon TL arasında değişen lüks binaların arasında kalan 96 gecekondunun yıkımına başlandı.

DİYARBAKIR'da, daire fiyatları 1 ile 2 milyon TL arasında değişen lüks binaların arasında kalan 96 gecekondunun yıkımına başlandı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Vatandaşımızla el ele, gönül gönüle kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlattık dedi.

Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu köyünde yıkılması kararlaştırılan 96 gecekondudan 44'ünün yıkım törenine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kaymakam Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve kurum ile daire müdürleri katıldı. Yıkımın başladığı bölgede açıklama yapan Vali Karaloğlu, kentin birçok bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen kentsel dönüşüm projeleri olduğunu hatırlatarak, 'Diyarbakır'ın 'gecekondu' tabir ettiğimiz plansız yapılaşan, inşaat teknolojisine uyulmadan yapılan çok çarpık mahalleleri var. Sadece burada oturanlar değil bu çevredeki sitelerde oturan vatandaşlarımızdan da sürekli şikayet alıyorduk. Niye burada ahırlar var Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, onlar koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Çevredeki siteler de konutlar da çok rahatsızdı. Buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı' diye konuştu.

Daire fiyatları 1 ile 2 milyon TL arasında olan binaların arasında kalan gecekonduların yıkıldığını belirten Vali Karaloğlu, İnsani koşulları daha iyi, yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı herkesin var. Biz öyle görüyoruz. Diyarbakır'da yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Vatandaşlarımız bu bölgede yeni yapılacak konutlarda kalacaklar. 52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak. Sadece 19 dönümünde konut üretilmiş olacak. Bu milletin huzurunu bozmak isteyene gücümüzü kullanırız ama vatandaşa hizmet ederiz. Biz hizmetkarız dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise 96 yapının tamamen yıkılacağını, ilk etapta 44 yapının yıkımına başlandığını kaydederek, 2006 yılında imar planının yapıldığı, 15 yıldır ruhsatlı yapılaşmanın olduğu bu bölgede bulunan yapılar ve ahırlar kangren haline dönüşmüştür. Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında bu bölgede bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarla yapı kayıt belgesi bulunan 44 hane sahibine 15 bin 800 m2 belediyemize ait arsanın satışı yapılmıştır. Toplam 96 yapının yıkımı yapılacaktır diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI
DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI

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Münir Karaloğlu, geri dönüşüm, Türk Lirası, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA LÜKS BİNALAR ARASINDAKİ GECEKONDULAR YIKILDI - Son Dakika
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