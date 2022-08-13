TARTIŞTIĞI EŞİNİ 12 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

13.08.2022 09:49

DİYARBAKIR'da M.A. (64), evde tartıştığı eşi H.A. (63) tarafından 12 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da M.A. (64), evde tartıştığı eşi H.A. (63) tarafından 12 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı. M.A. tedaviye, kocası gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile eşi H.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. M.A. kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. H.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, H.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi Tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı Tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı
Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI EŞİNİ 12 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI EŞİNİ 12 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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