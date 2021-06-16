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Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili - Son Dakika

Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili

16.06.2021 16:36

Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelerinin maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara ücretsiz yaz tatili yaptıracak.

Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelerinin maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara ücretsiz yaz tatili yaptıracak. Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşecek olan kamp, 10 Eylülde sona erecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin beldesinde yer alan çocuk yaz kampı, kapılarını miniklere 21 Haziranda açıyor. Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıldan beri kapalı tutulan çocuk yaz kampında bakım-onarım çalışması yürüttü. Ekipler, uzun süre kullanılmaması nedeniyle hasar gören idare ve yemekhane binaları, lavabolar, konteynerler, havuzlar, futbol, voleybol ve basketbol sahalarında yaptığı tadilatlarla alanı çocukların kullanımına hazır hale getirdi.

Başvurular başladı

Tatil yapma imkanı bulamayan 9-18 yaş arası çocukların, ücretsiz yararlanacağı yaz kampının başvuruları başladı. Her çocuğun 5 gün boyunca ağırlanacağı kamptan yararlanmak isteyenler, velileriyle birlikte Bilgi Evleri, Akademi Lise ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına mesai saatleri içinde başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesinin, miniklerin sosyal becerilerini artırmaları için çeşitli etkinliklere de yer vereceği ve 9 hafta sürecek olan kamptan 100'er kişilik guruplar halinde yaklaşık bin 200 çocuk yararlanacak.

Alanında uzman eğitmenler, kampta çocuklara, milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler verecek. Çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç ve voleybol etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda zaman geçirecek. Yaşanabilecek olumsuz duruma karşı cankurtaranlarında görev yapacağı havuzda, yüzme bilen ve bilmeyen çocuklar gruplara ayrılacak.

Alanında uzman eğitmenler, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme, yüzme bilen miniklere ise yüzme stillerini öğretecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuklara çevre bilincini aşılamak için kamp döneminde doğayı ve bulundukları alanı tanımaları için Hazar Gölüne tanıtıcı gezi organize edecek.

Diyetisyenlerin hazırladığı listeyle çocuklar, 5 günlük kamp süresince kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği olmak üzere günde, 4 öğün ücretsiz yemek hizmetleri sayesinde düzenli beslenme imkanı bulacak. Kamp dönemi boyunca yaşanabilecek olumsuz sağlık durumlarına karşı alanda bulunan revirde sağlık personeli 24 saat görev yapacak.

Her gruba kamp ateşi eşliğinde veda gecesi

Her hafta 100 kişiden oluşacak çocuk grubunun kabul edileceği kampın son gününde veda gecesi düzenlenecek. Yakılacak kamp ateşi etrafında çocuklar, müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlenecek, kamp ile ilgili, duygu ve düşüncelerini dile getirme şansı yakalayacak. Ulaşım Daire Başkanlığı ise toplu taşıma araçlarıyla çocukları kamp alanına taşıyacağı öğrenilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşecek olan kamp, 10 Eylülde sona erecek.

Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili
Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili
Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili
Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili
Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da maddi durumu düşük çocuklara ücretsiz yaz tatili - Son Dakika


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