Diyarbakır'da mahsur kalan 6 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Köy muhtarı Fahri Bayık, yaptığı açıklamada, keçileri başarılı bir şekilde kayalıklardan kurtaran AFAD personeline teşekkür etti.

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