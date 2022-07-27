Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü - Son Dakika
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Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü

27.07.2022 11:39
Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü

Diyarbakır'da mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, köylülerin duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Diyarbakır'da mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, köylülerin duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Türkiye'de Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, insanların yaşam alanlarından uzak kalmayı tercih ettikleri için nadir gözlemlenen nesli tükenme tehlikesi altındaki yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus), merkez Bağlar ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne akan derenin kurumasıyla tarlalar arasında mahsur kaldı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hüsnü Cemal Kuru, tarlada güneş altında bitkin bulduğu Fırat kaplumbağasını hortumla sulayarak hayatta kalmasını sağladı. Kuru'nun haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.

Ekipler, kaplumbağayı alarak Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Fırat kaplumbağası, ekiplerce yaşam alanı olan Dicle Nehri kıyısında yeniden suyla buluşturuldu.

Fırat kaplumbağasının kontrolleri ve doğaya salınma süreci AA tarafından görüntülendi.

Çiftlik Mahalle Muhtarı Hüsnü Cemal Kuru, AA muhabirine, Fırat kaplumbağasını, pamuk tarlasından dönerken kurumuş olan dere yatağının ilerisinde kurak bir alanda gördüğünü söyledi.

"Baktım garip bir hayvan, internete baktığımda nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası olduğunu anladım. Hemen müdahale ettim ve yetkililere haber verdim." diyen Kuru, bu türün sulak alanlarda olması gerektiğini öğrenince yetkililer teslim alıncaya kadar hortumla su tutarak kaplumbağayı serinlettiğini belirtti.

"Kuraklık canlıların faunasını bozuyor"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan da merkeze ilk defa bir Fırat kaplumbağasının getirildiğini, yapılan kontrollerde 12 kilo 500 gram ağırlığında olan kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Susuzluğa bağlı olarak halsiz düşen kaplumbağanın, su ile temas ettirildikten sonra kendine geldiğini anlatan Altan, şöyle konuştu:

"Herhangi bir yara ya da kırık izi bulamadık. Bundan sonraki süreçte zaman kaybı yaşamadan kendi habitatına bırakılacak. Mevsim itibarıyla Diyarbakır'ın en sıcak dönemi. Sıcaklık artışı ve buharlaşmaya bağlı olarak sular çekiliyor. Maalesef bu tarz nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların faunası bozuluyor. Kuraklık canlıların faunasını bozuyor."

Altan, vatandaşlardan benzer durumlarla karşılaşmaları halinde yetkililerle iletişime geçmelerini istedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Çiftlik, Dicle, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkin halde bulunan Fırat kaplumbağası ekiplerin çalışmasıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

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