Diyarbakır'da marangoz ustasının azmi - Son Dakika

Diyarbakır 8 yaşından beri marangozluk yapan 62 yaşındaki Hüseyin Bekçi, baba mesleğini babasının bıraktığı atölyede sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Marangozcular Sokağının en eskilerinden olan Hüseyin Bekçi, işlerinin eskisi gibi olmadığını, geçen seneye göre malzeme fiyatlarına da zam geldiğini belirterek, "Eskiden günde 100 tane kürsü satıyordum, şimdi günde 30 tane satabiliyorum. Bu da oluşan piyasadan kaynaklıdır" dedi.

"54 yıldır bu işi yapıyorum"

Türkiye'nin birçok noktasından sipariş aldıkları Bekçi, "Malzemelerimiz Samsun'da yetişen gürgen ağaçlarından oluşuyor. 8 yaşımdan beri buradayım babam okutamadı ben de babamın yanında çalışmaya başladım ve yaklaşık 54 yıldır bu işi yapıyorum. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve silah arkadaşlarının tabutlarını bizzat ben yaptım ve 3 gün boyunca esnaf arkadaşlarla birlikte dükkanımızı açmadık yasını tuttuk. Diyarbakır'a kürsü, masa, kapı, pencere, tabure, beşik ve sandalye yapıyoruz ve Diyarbakır'ın olmazsa olmazı kürsüdür. Evlerde, bahçelerde, kıraathanelerden çok kullanılır. Daha önce lastikle yapıyorduk şu anda kürsülere özel olarak ipli yapıyoruz. Geçen yıl tanesi 25 lira iken bu sene 30 liraya veriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR