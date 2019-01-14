Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Markette Silahlı Soygun

Diyarbakır'da Markette Silahlı Soygun

1 saat önce

DİYARBAKIR'da bir marketler zincirinin Bağlar ilçesindeki şubesine giren silahlı ve maskeli soyguncu, iki personeli darp ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp kaçtı.

Diyarbakır'da Markette Silahlı Soygun, System.String[]
DİYARBAKIR'da bir marketler zincirinin Bağlar ilçesindeki şubesine giren silahlı ve maskeli soyguncu, iki personeli darp ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, soyguncuyu kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa yolu üzeri Yeni Hal Kavşağı yakınında bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin kapanış saatine yakın zamanda içeri giren maskeli ve silahlı soyguncu, market müdürü ve bir personeli silahla tehdit edip darp etti. Soyguncu, daha sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp marketten uzaklaştı. Markette darp edilenler olayı polis ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Silahlı soygunun düzenlediği markete  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geldi. Polislerin bir kısmı soyguncunun kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelerken, başka bir grup ise marketin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı. Arama çalışması yapan ekipler, kar maskeli soyguncu T.S.'yi kısa sürede çaldığı 15 bin lira para ve üzerinde kuru sıkı bir tabancayla yakaladı.

Darp edilen market görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soyguncu T.S.'nin emniyetteki ifade işlemi sürüyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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