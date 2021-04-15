Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı - Son Dakika

Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı

15.04.2021 11:05
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı, System.String[]

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verilere göre mart ayında 74 il ihracatını artırdı.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verilere göre mart ayında 74 il ihracatını artırdı. Buna göre en dikkat çekici artış yaşanan iller arasında yüzde 434 artışla Yalova, yüzde 206 artışla Şırnak ve yüzde 180 artışla da Diyarbakır oldu. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, mart ayında Diyarbakır'ın 18 milyon 650 bin TL ile en yüksek ihracat rakamını yakaladığını belirterek, "Bir dahaki yıl inşallah 38 milyon olur diye düşünüyoruz. Son 8 ayda buraya 1,5 milyar TL'lik yatırımcı getirdik. Birçoğu da şu an inşaatlarına başladı. İhracatı, istihdamı ne kadar artırabiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

TİM, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pandemiye rağmen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla, 18 milyar 985 milyon oldu. Rakamlara göre 74 il, mart ayında ihracatını artırırken, İstanbul, Kocaeli ve Bursa en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il arasında yer aldı. Rakamlarda en dikkat çekici artışlar ise, yüzde 434 artışla 153,7 milyon dolara ulaşan Yalova, yüzde 206 artışla 81,7 milyon dolar ihracat yapan Şırnak ve yüzde 180 artışla 18,6 milyon dolarlık ihracata imza atan Diyarbakır oldu.

'EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİM RAKAMINA ULAŞTIK'Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, koronavirüs tedbirleri kapsamında üretimin devam ettiğini ifade ederek, Diyarbakır'ın ihracat rekoru kırdığını, bunun yeterli olmadığını söyledi. Fidan, "İlk zamanlar 2 aylık bir süreçte fabrikalarımız kapalı kaldı, çalışamadık. Ondan sonraki süreçte artık çalışmaya başladık ki zaten elektrik verilerinden aldığımız rakamlara göre, OSB tarihinin en yüksek elektrik tüketim rakamlarına ulaştık. Bugün baktığımızda pandeminin bize verdiği zararı saymıyoruz ama pandeminin meyvelerine bakıyoruz, bugün Diyarbakır yüzde 180 artışla 18 milyon 650 bin TL ile mart ayında en yüksek ihracat rekorunu kırdı ama bize göre bu da az. Biz geldiğimiz günden beridir sanayicinin üretim kapasitesini ne kadar artırabiliriz, alt yapı iyileştirme konusunda, elektrik iyileştirme konusunda, yatırımcı getirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun meyvelerini almaya başlıyoruz. Allah kısmet ederse bir dahaki yıl 18 milyon 650 bin değil de 38 milyon 650 bin TL olur" diye konuştu. 'SON 8 AYDA 1,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM GELDİ'

Diyarbakır'dan ABD'ye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Fidan, "Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine buradan ihracat gerçekleşiyor. Her zaman ilk olarak aklımıza Habur Sınır Kapısı geliyor ama sadece Habur Sınır Kapısı değil. Habur'dan çok Afrika bölgesine ihracatımız çoğaldı. Şu an OSB'de müthiş bir şekilde ihracat serüveni başladı. Şırnak'ta üretim tesisi fazla yok. Diyarbakır'da sadece 420 tane üretim tesisi var. Şırnak'a baktığınızda 100 küsurlarda olması lazım. Şırnak'ın ihracatının yüksek gözükmesinin sebeplerinden biri de kargo şirketlerinin orada daha çok ihracat yapması. Bu durum rakamları yükseltiyor. Yoksa Şırnak'ın rakamları, verileri Diyarbakır'ın çok çok altındadır. Şu an yapılan yeni tesislerimiz var. Bunlar bittiği zaman hem ihracat rakamlarımız hem istihdam rakamlarımız artacak. Şu an Diyarbakır'da son 8 ayda yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yatırım geldi. Yatırımcıların birçoğu inşaata başladı. 2022'nin sonuna kadar bu yatırımlar bitmiş olacak. 4'üncü etapta bizim 500 dönüme kadar yerimiz var. Allah'ın izniyle 5'inci etabın çalışmaları bitiyor. Onu da OSB'mize katacağız. İhracatı, istihdamı ne kadar artırabiliriz, Diyarbakır için neler yapabiliriz onunla uğraşacağız. Diyarbakır'da teşvik çok öncelikli bir şey. Dışarıdaki yatırımcıların buraya geldikleri zaman maliyetlerinin düşük olacağını söylüyoruz. O yüzden üreten Diyarbakır'da herkesi üretmeye bekliyoruz" dedi.


Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı
Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Diyarbakır, İhracat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mart ayında ihracat yüzde 180 arttı - Son Dakika


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