Diyarbakır'da maske denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'da maske denetimi

Diyarbakır'da polis ve zabıta maske denetimine başladı.

Diyarbakır'da polis ve zabıta maske denetimine başladı. Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirildi. Maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başlarken, polis ve zabıta ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca vatandaşları, sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazda bulundu. 186 ayrı ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununca idari para cezası uyguluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi