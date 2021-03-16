Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü - Son Dakika

Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü

16.03.2021 15:08

Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştüMehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan risk haritasında, 2 puan gerileyerek yüz binde 17,83 oranla mavi listede kaldı.

Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü

Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan risk haritasında, 2 puan gerileyerek yüz binde 17,83 oranla mavi listede kaldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'ın mavi listede kalmasını, çok fazla kişinin koronavirüs geçirip doğal bağışıklık kazanmasına, risk grubunda bulunanların aşılanmasına ve vatandaşların geçmişten ders çıkartarak kurallara uymasına bağladı.

27 Şubat- 5 Mart günlerinin illere göre vaka sayısı haritasında yüz binde 19,85 vaka oranıyla orta riskli iller sınırına ulaşan Diyarbakır, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan bugün açıklanan risk haritasında 2 puan gerileyerek yüz binde 17,83 oranla mavi listede kalmayı başardı.

'AŞILANMA, BAĞIŞIKLIK VE KURALLARA UYULMASI ETKİLİ OLDU'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'da 2020 yılının yaz ve sonbahar aylarında çok ciddi oranda vaka sayılarına ulaşıldığını belirterek, toplumda çok fazla kişinin koronavirüs geçirdiğine dikkat çekti. Doğal bağışıklıkla birlikte alına tedbirler ve risk guruplarının aşılanmasının vaka sayılarını düşürdüğünü kaydeden Tekin; "Öncelikle yaz dönemine gitmek gerekiyor, başarının kaynağını tespit etmek için. Bilindiği üzere biz geçen yıl, özellikle haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında çok ciddi oranda vaka sayılarına ulaşmıştık. Bununla birlikte hem yoğun bakımlarda çok fazla hasta sayısı vardı, hem de hastalarda çok fazla yatış vardı. Toplumda koronavirüs geçiren hasta sayısında artış söz konusuydu. Hastalığı geçiren birinin bir daha nadir geçirdiğini biliyoruz. İkinci basamak olarak da alınan tedbirler önemliydi, özellikle hafta sonu yasaklarının olması, taziye, düğün ve bunun yanında kafe ve restoranların yasaklı olması, hastalarda bir düşüşe yol açmıştı. Halkımız da yoğun vaka sayılarından bir ders çıkardı. Vatandaşlar, hastalığın kötü seyredebildiğini ve ölümlü seyrettiğini görünce, maske, mesafe ve hijyen konusunda çok ciddi bir şekilde kurallara uymaya başladı. Bununla birlikte ülkemizde aralık sonu ile ocak başı itibariyle aşılama başladı, özellikle risk gurubunda bulunan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı. Şu anda öğretmenlerin aşılanmasıyla birlikte Diyarbakır bölgesi için söyleyebilirim ki, çoğu kişinin virüsle karşılaşması, aşılanması ve buna karşı bağışık olmasıyla ister istemez vaka sayılarında bir düşüş yaşadık" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUZ'

Mart ayı başında kontrollü normalleşmenin başlamasıyla vaka sayılarında hafif bir artış beklediklerini ve yaşanan artışın bekledikleri düzeyde seyrettiğini aktaran Prof. Tekin, hastanelerdeki yoğun bakım ve yatan hasta oranının düşük seviyelere gerilemesinin büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Önümüzdeki günlerde vaka oranlarında bir artış beklemediğini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Mart aynın başına baktığımız zaman da yeni normalleşmeyle kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte biz aslında vaka sayılarında hafif bir artış bekliyorduk, bu olağan bir şey. Çünkü birden bire tedbirleri kaldırıyorsunuz, okulların açılması, kafe ve lokantaların açılması gibi durumlarda ister istemez bir artış bekliyorduk. Biz yüzde 5 ila 10 arasında olabilecek artışı kabul edilebilir bir değer olarak görüyorduk. Bu bizi çok zorlamayacaktı ve gerçekten beklediğimiz gibi oldu, hafif bir artış oldu. Vaka sayılarında oluşan bu artışla birlikte hastanelere ve yoğun bakımlara yatışta artışımız olmadı. Şuan, yoğun bakım ve hastanede yatan hasta sayısı çok düşük seviyelerde. Buda bizim için çok avantajlı oldu. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde de vaka sayılarında çok ciddi bir artış olmayacak, umarım da olmaz. Bu artışların olmamasının sebeplerinden birinin de tabii ki halkımızın tedbirlere uyması oldu. Bu kazandığımız başarıyı lütfen hep birlikte devam ettirelim. Yerel yönetimler, valilik, bizler, çalışanlar, herkes bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirse eğer, bu başarımız devam eder. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım."

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Vatandaşlar da, Diyarbakır'ın mavide kalma başarısını, kurallara uyulmasına bağladı. Diyarbakır'ın mavi listede kalmasının sürdürülmesi için kent genelinde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü

Sağlık Bakanlığı, Yoğun Bakım, Diyarbakır, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü - Son Dakika


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