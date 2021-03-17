Diyarbakır'da "Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te Batı Medeniyetine Bakış" adlı konferans düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te Batı Medeniyetine Bakış" adlı konferans düzenlendi
17.03.2021 15:19
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı olması dolaysıyla Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı olması dolaysıyla Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Erbay'ın katılımıyla "Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te Batı Medeniyetine Bakış" adlı konferans gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Mehmet Akif Ersoy'un batı medeniyetini algılayışı aktarıldı.
Erbay, gençlere Süleyman Nazif'in Selahaddin Eyyubi'yi anlattığı eserini mutlaka okumalarını tavsiye etti.
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