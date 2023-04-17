Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu öldürdü - Son Dakika
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Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu öldürdü

17.04.2023 18:08
Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu öldürdü

DİYARBAKIR'da Mehmet İhsan Karadeniz'e ait ahıra giren başıboş köpekler, 19 kuzuyu öldürdü, 6'sını da yaraladı.

DİYARBAKIR'da Mehmet İhsan Karadeniz'e ait ahıra giren başıboş köpekler, 19 kuzuyu öldürdü, 6'sını da yaraladı.

Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz'e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı. Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı. 50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu öldü, 6 kuzu da yaralandı. Karadeniz, durumu güvenlik güçleri ile Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, inceleme yaparak rapor tuttu.


Kaynak: DHA
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Mehmet İhsan, Karadeniz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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