Diyarbakır'da "Mekke'nin Fethi" Programı Yapılacak

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Diyarbakır
Şubesi tarafından, 31 Aralık
'ta Mekke
'nin Fethi programı düzenlenecek.
AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, dernek binasında yaptığı açıklamada, herkesi, 31 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 19.30'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleyecekleri Mekke'nin Fethi programına davet etti.
2018 yılında İslam coğrafyasında yaşanan olaylardan dolayı binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce insanın da evini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Ergin, miladi takvime göre 2018 yılının birkaç gün sonra geride kalacağını ancak yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini söyledi.
Ergin, Suriye
'deki iç savaşın sekizinci yılını doldurduğunu, işgal altında bulunan Filistin
topraklarında 70 yıldır işgalci İsrail
'in katliamlarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
" Yemen
'de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil, açlık ve salgınlar da binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya
'da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan
Müslümanlarına yönelik baskılar devam ediyor. Nijerya
'dan Somali
'ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika
ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her beş saniyede bir çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her dört saniyede bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdeniz
'i aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupa
'ya ulaşan çocuklardan on binlercesi de kayboldu. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1,5 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor."
Dünyanın birçok yerinde insanların savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken emperyalizmin, eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyadığını ifade eden Ergin, "Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir. Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını red ediyoruz." dedi.
Anadolu Gençlik Derneğinin 31 Aralık Pazartesi akşamı, Türkiye
'nin 81 ilinde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke'nin Fethi Programı düzenleyeceğini anımsatan Ergin, "Yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri, ya da miladi yıldönümünü, ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul
'un, Diyarbakır'ın, Kudüs
'ün ve Mekke'nin fethinin birbirleriyle bağlı olduğunu ve bu fetihlerin aynı zamanda vahyin, insanlığa olan çağrısı olduğunu düşünüyoruz. Kaosun, sömürünün, çatışma ve savaşların yaşandığı dünyamızın her zamankinden daha fazla fetih ruhuna ve anlayışına ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.