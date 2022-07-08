Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi

08.07.2022 12:18
Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Medeniyet Dilleri Atölyesince Dengbejevi'nde 16. yüzyılda yaşamış olan ve Kürt tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden Melaye Ciziri'nin hayatı ve şiirleri konuşuldu.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Görevlisi Muhammed Şerif Azarkan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Söyleşide, Melaye Ciziri'nin fikri, şark tasavvufu ve kasideleri üzerine sohbetler yapıldı, dengbejler Melaye Ciziri'nin Kürtçe kasidelerini seslendirdi.

Tarihte iz bırakan şahsiyetlerin gelecek nesiller tarafından bilinmesinin önemine değinen Azarkan, şöyle konuştu:

"Biz bu değerli üstatlarımızı okursak toplumsal, psikolojik, felsefi ve edebi olarak önemli yerlere geleceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Biz bunları çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesine düzenlediği bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler' söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
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