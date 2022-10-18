DİYARBAKIR'DA MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEMBE YOLCU OTOBÜSÜ

31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında bir otobüsü pembe renkte giydirerek Van'a sefer düzenledi. Firma, Diyarbakır- Van seferlerini pembe renkte olarak yılsonuna kadar sürdürecek.

Merkezi Van'da bulunan bir şehirlerarası otobüs firması, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde bir otobüsü pembe renkle kaplama kararı aldı. Bu kapsamda Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Şehirlerarası Otogarı'nda 'Pembe Otobüs Projesi'nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden Onkolog Prof. Dr. Mehmet Ali Kaplan, otobüs firması yetkilileri, kanser tedavisi gören hasta ve vatandaşlar katıldı.

'MEME KANSERİ MOBİL TARAMA TIRI SİPARİŞİNİ VERDİK'

Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, meme kanseri ile ilgili tarama TIR'ı siparişi verdiklerini söyledi. Çiftçi, 'Maalesef kanser vakalarımız artıyor ama beraberinde sağlık imkanları da artıyor. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber mobil tarama TIR'ı hazırlama aşamasındayız, siparişlerini verdik. İnşallah bütün Diyarbakır'ı gezecek ve meme kanseri noktasında tarama yapacak. Bu noktada ilimiz bir farkındalığı ortaya koyacak' dedi. Meme kanserine yakalanan ve tedavi süreci devam eden Elif Bozkurt (31) ise, 22 yaşındayken meme kanserine yakalandığını dile getirerek, 'Duş alırken elime gelen bir kitle ile fark ettim. Kitleyi fark ettikten sonra genel cerrahi bölümüne gittim ve kanser olduğumu öğrendim. Bu süreçte ameliyatımı oldum. Kemoterapi, ışın tedavisini gördüm. Şuanda da 6 ayda bir hormon tedavisini görüyorum. Şuan gayet iyiyim. Otobüsü pembeye boyadığı için yetkililere teşekkür ediyorum. Buradan Van'a yolculuk yapacağız. Ne kadar ses getirirse kadınlarımız belki doktora gider kitlesini fark eder. Erken teşhis de hayat kurtarır' diye konuştu. (DHA)