Diyarbakır'da Merkez Cami'de peyzaj çalışması yapılacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da Merkez Cami'de peyzaj çalışması yapılacak

24.03.2022 15:47
Diyarbakır'da Merkez Cami'de peyzaj çalışması yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inşası tamamlanma aşamasına gelen Merkez Cami'de peyzaj düzenlemesi için ihale yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inşası tamamlanma aşamasına gelen Merkez Cami'de peyzaj düzenlemesi için ihale yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında caminin bahçesinde yeşil alan, set zemin, yürüyüş yolu, ağaçlandırma yapacak.

28 bin metrekare alana sahip camide, 8 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. 25 oturma bankının yerleştirileceği alana 11 farklı türde 152 yapraklı ve ibreli ağaç, 11 farklı türde 2 bin 201 çalı ve 2 bin 700 mevsimlik çiçek kullanılacak.

Alanda ayrıca 9 bin metrekare sert zemin, 2 bin 500 metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metrekare asfalt yapılacak.

İhalesi yapıldı

22 Mart'ta yapılan peyzaj çalışması ihalesine 8 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

120 gün içinde tamamlanması gereken işin ihalesini kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Merkez Cami'de peyzaj çalışması yapılacak - Son Dakika


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