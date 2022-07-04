DİYARBAKIR - Meslek edindirme kurslarında kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Meslek edindirme kurslarında kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

04.07.2022 13:18

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren DİSMEK, kalifiye eleman yetiştirmek ve vatandaşların çalışma hayatına katılmasını sağlamak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Bu amaçla dört noktada hizmet veren DİSMEK'te "Kadın giysileri artistik çizimi", "Saç renklendirme", "Şiş ve tığ örücülüğü", "Ahşap yakma tekniği", "Diksiyon spikerlik ve sunuculuk", Bilgisayar operatörlüğü", "Muhasebe", Dekoratif tablo yapımı" başta olmak üzere 92 kursta yaklaşık 1600 kursiyer eğitim alıyor.

DİSMEK, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Göletlipark, Sümerpark, Silvan ve Kızılay kurs merkezlerinde son 2 yılda 6 bin 750 öğrenci farklı branşlarda kurs gördü.

Aşçılık kursuna yeni başlayan Metin Salarhan, daha önce hiç mutfak deneyimi olmadığını ve DİSMEK'e geldikten sonra mesleği öğrenmeye başladığını söyledi.

Aşçılığı profesyonel olarak yapmak için kursa katıldığını belirten Salarhan, "Bu alanla ilgili kendimi geliştirmek istiyorum. Gastronomi şehri olan Diyarbakır'a benim de katkım olmasını istiyorum."ifadelerini kullandı.

Dikiş-nakış kursuna katılan Gönül Tunç, kursa başladığından beri mesleki olarak ilerlemeler kaydettiğini aktardı.

Makineyi iyi derecede kullanmayı öğrendiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Üzerimdeki kıyafeti burada hocamın yardımıyla diktim. Aynı zamanda arkadaşlarıma ve akrabalarıma da elbise dikiyorum. Bu konuda el becerimi geliştirdim. Birkaç aşama daha var, o konularda da kendimi geliştirebilirsem hedefim kendime ait bir yer açmak."

Cilt bakım kursunda eğtiim gören kursiyerlerden Sude Tekinbaş, güzellik uzmanı olmak istediği aktardı.

Tekinbaş, "DİSMEK'te çok iyi bir eğitim var. Ücretsiz bir şekilde eğitimimizi tamamlayabiliyoruz. Eğitimimizi tamamladıktan sonra Diyarbakır'da çok güzel yerlere gelmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Zehra Özpınar ise kendisini geliştirmek için DİSMEK'e katıldığını ifade ederek, öğrendiklerini evde de uyguladığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (1) Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (1) Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (2) Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (2)
Kaynak: AA

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