Diyarbakır'da mesleki eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da mesleki eğitim seferberliği başlatıldı

22.03.2022 14:59
Diyarbakır'da mesleki eğitim seferberliği başlatıldı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulu terk eden öğrencilerin mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları için seferberlik başlattı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulu terk eden öğrencilerin mesleki eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları için seferberlik başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve genç işsizliğin azaltılmasındaki mutlak katkıyı sağlayacak mesleki eğitimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanlığının öncelik verdiği en önemli alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Kentte hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan kalitesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 5 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açarak sürece hız kazandırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, işvereni destekleme kapsamında, MESEM programına kayıt yaptıran 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Diyarbakır'da MESEM programı dışında mesleki ve teknik okullarda 66'sı yabancı uyruklu olmak üzere 30 bin 98 öğrencinin örgün eğitim öğretime devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, 34 alan ve 184 meslek dalında eğitimin verildiği 63 mesleki eğitim merkezinde, eğitim terki yaşayan öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda eğitim almalarına olanak sağlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile Diyarbakır için konulan 5 bin öğrenci hedefine geçen yıl 27 Aralık'ta, sonrasında konulan 10 bin öğrenci hedefine ise 4 Şubat itibarıyla ulaştıklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, 20 Mart itibarıyla da mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenci sayısının 11 bin 800'e ulaştığını kaydetti.

Yeni hedefin 17 bin öğrenci olduğunu aktaran Karaloğlu, bu sayıları çok daha yukarılara çekeceklerini belirtti.

Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik. Bizim alanda çalışacak, mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var. Devletimiz, hükümetimiz bu konuyu çok önemsiyor. Bizler de gençlerimize meslek öğreterek onları istihdama kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mesleki eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika


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