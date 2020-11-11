Diyarbakır'da "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" programı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" programı

11.11.2020 13:35
Diyarbakır'da

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz. Alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var." dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" programında, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında usta, kalfa ve çırak alanlarında yılın ahileri ödüllendirildi, mesleki eğitim ve ara insan gücüne yönelik teşvik ve tavsiyeler istişare edildi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitim meselesinin, memleket meselesi olduğunu belirterek mesleki eğitimin öneminin halka yeterince anlatılamadığını söyledi.

"Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik. En çok ihtiyaç duyduğumuz ara insan gücüydü. Alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var." dedi.

"Özellikle 4+4+4 sistemine geçildikten, zorunlu eğitim 12 yıla çıktıktan sonra eğitim alanında çok büyük reformlar yapıldı." diyen Karaloğlu, en büyük reformlardan birinin çıraklık eğitiminin örgün eğitime alınarak zorunlu eğitim sayılması olduğunu belirtti.

Karaloğlu, Diyarbakır'da 5 aydır görev yaptığını ve en çok işle ilgili taleplerin geldiğini ifade ederek devletin hem iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik sigortada hem de asgari ücrete destek noktasında çok güzel imkanlar sunduğunu söyledi.

Bunun halka, esnafa, işverene, sanayicilere, gençlere aktarılarak mesleki eğitim meselesinin çözülebileceğine işaret eden Karaloğlu, ara insan gücünün önemine işaret etti.

Karaloğlu, "Arkadaşları mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki, o da kolay iş bulsun." diye konuştu.

Gençlere meslek öğretmenin gerekliliğine dikkati çeken Karaloğlu, bu sayede gençlerin hem meslek hem de diploma sahibi olacağını vurguladı.

Daha sonra usta, kalfa ve çırak alanında yılın ahisi seçilenlere Karaloğlu tarafından belgeleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar, Münir Karaloğlu, Mesleki Eğitim, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği' programı - Son Dakika


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