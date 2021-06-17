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Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı

17.06.2021 17:16
Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kentte istihdamı artırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kentte istihdamı artırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

DESOB tarafından Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı. Toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, MEKSA Vakfı Başkanı Sertaç Işık ve meslek odaları başkanları katıldı.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mesleki eğitimin, mesleki belgelendirmenin ülke için çok değerli konular olduğunu belirterek, 10 Kasım 2020'de yapmış olduğu konuşmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak verilmesini eleştirdi.

"Mesleki eğitim ülkenin en önemli problemidir"

İşsizlerin problemlerinin çözmenin yollarından en önemlisinin onları meslek sahibi yapmak olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Ben bu şehrin valisiyim, güzellik yapmaya çalışıyorum, bu şehirdeki işsizlerin problemlerini dert ediyorum. İşsizlerin problemlerinin çözmenin yollarından en önemlisi de onları meslek sahibi yapmaktır. Meslek sahibi yapmadan işsizimize iş bulmakta zorlanırız, belki bulmayız. Bunu söylüyorum. Bunun eleştirilecek nesi var. Bunu günlerce televizyonlarda her akşam hükümeti eleştirmek için benim konuşmamı çevirip çevirip veren arkadaşların derdi neydi? Onlar mesleği olmayan birine iş mi veriyorlardı televizyonlarında ve gazetelerinde. Bunu yapmayın, bu yapanlar yapmasın Allah rızası için. Mesleki eğitim ülkenin en önemli problemidir ve bu problemi çözmek için hükumetimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın son dönemde çok güzel uygulamaları var" diye konuştu.

"Derdimiz işsizlerimize iş bulmaktır"

Tek dertlerinin işsizlere iş bulmak olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Bu kentte istihdamı arıtmak için gece gündüz çalışıyoruz, Organize Sanayi Bölgemizin sorunlarıyla uğraşıyoruz, Organize Sanayi Bölgemizi büyütmeye ve sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimiz için bu yıl 5 bin kişi hedefi koymuştuk bakın şuanda 3 bin 500 kişiyi geçti. Bu yılın sonunda 5 bin gencimiz çağrı merkezlerinde çalışmış olacaktır. Diğer taraftan tarımdan, turizmde önemli çalışmalarımız var. Derdimiz işsizlerimize iş bulmaktır. Ama iş bulmayı kolaylaştıran mesleki eğitime de çok önem veriyoruz, vermemiz gerekir. İnşallah pandemi sonrasında mesleki eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımızı da artıracağız. Bulduğumuz ve çıraklık yapan her çocuğumuzu götürüp Mesleki Eğitim Merkezine kaydını yaptırıp oradan takibini yapmamız lazım. Bunu oda başkanlarımızdan ve esnaflarımızdan bu desteği bekliyoruz. Bu konular önemli konulardır. Ülkemizin geleceği için hem meslek öğrenmek hem de öğrettiğimiz mesleği akredite kurullar tarafından, çantacılar tarafından değil, akreditasyonu sağlamış bugün burada açtığımız gibi merkezde gibi mesleği bilenler tarafından belgelenmiş olması önemlidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrası katılımcılar tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından toplantı sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı
Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı
Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı
Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı

Münir Karaloğlu, Mesleki Eğitim, Diyarbakır, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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