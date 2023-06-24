Diyarbakır'da 'Metaverse Bahis' çetesine operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Metaverse Bahis' çetesine operasyon: 21 gözaltı

Diyarbakır'da 'Metaverse Bahis' çetesine operasyon: 21 gözaltı

24.06.2023 09:40

Diyarbakır polisi, 3 aylık çalışmayla internet kafelerde 'Metaverse Bahis' adıyla yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik 'Markaj' operasyonu düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı ve hesaplarında 8 milyon TL hareketlilik tespit edildi. Aralarında örgüt lideri Ö.O.'nun da olduğu 18 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' kapsamında ilk 'Siber Operasyon' oldu.

DİYARBAKIR polisinin 3 aylık çalışmayla, internet kafelerde 'Metaverse Bahis' adıyla yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik 'Markaj' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında, 8 milyon TL hareketlilik tespit edilen ve aralarında örgüt lideri Ö.O.'nun da olduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı. Operasyonun, 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' kapsamında ilk 'Siber Operasyon' olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, yasa dışı bahis oynatanlar tespit edildi. Şüphelilerin 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağ takibe alındı. 3 aylık takip sonucunda, örgüt lideri Ö.O.'nun da aralarında olduğu 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Markaj' adı verilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE BAHİS OYNATMIŞLARİncelemede şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları hesaplarında 8 milyon TL hareketlilik belirlendi. Diyarbakır merkezli yapılanmanın İstanbul dahil birçok ilde bahisçilere 'Metaverse Bahis' oynattığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları, camları siyah filmle kapladıkları belirlendi.

21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Ö.O.'nun bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Polisin yaptığı operasyonun, 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' kapsamında ilk 'Siber Operasyon' olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Metaverse Bahis' çetesine operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika


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