Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü - Son Dakika

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Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan Muhammed Veli Dümez (8) akşam kayboldu.
Mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, gece metruk evde ağır yaralı bulundu.
Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Dümez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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