Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü - Son Dakika

Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.

Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan Muhammed Veli Dümez (8) akşam kayboldu.

Mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, gece metruk evde ağır yaralı bulundu.

Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Dümez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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