Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

29.10.2020 21:19
Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, System.String[]

Diyarbakır'da bir tatlıcı Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle işitme engelli Kur'an kursunda eğitim gören kız öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

Diyarbakır'da bir tatlıcı Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle işitme engelli Kur'an kursunda eğitim gören kız öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

Tatlıcı Zeki Alakuş'un işletmesinde gerçekleştirilen etkinliğe Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, iş adamları Mehmet Sinan Güngür, Vahit Güngür ve kursiyerler katıldı. Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle kendilerine böyle bir ikram bulunan Zeki Alakuş'a teşekkür ettiğini belirten İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, "Engelli kardeşlerimiz toplumun dezavantajlı kesimlerini oluşturuyor. Biz bu kesime de eğitim veriyoruz ve manevi olarak destekliyoruz ve aynı zamanda Kur'an ile dini eğitim veriyoruz. Düzenlenen bu etkinlikte işitme engelli kardeşlerimiz ağırlandı. Kurum sahibi Zeki Alakuş ile iş adamları Mehmet Sinan Güngür, Vahit Güngür'e çok çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

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