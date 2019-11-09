Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
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Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.

Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.

Vali Güzeloğlu, Ulu Cami'de düzenlenen programın ardından Nebi Camisi'ne kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşların kandilini kutladı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Güzeloğlu, onlara lokum ikramında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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