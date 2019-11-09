Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.
Vali Güzeloğlu, Ulu Cami'de düzenlenen programın ardından Nebi Camisi'ne kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşların kandilini kutladı.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Güzeloğlu, onlara lokum ikramında bulundu.
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