Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Vali Güzeloğlu, Ulu Cami'de düzenlenen programın ardından Nebi Camisi'ne kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşların kandilini kutladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu , Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.

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