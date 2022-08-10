DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

10.08.2022 14:14
DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölge halkının evlerinde durmayı tercih etmesiyle kentin en işlek cadde ve tarihi mekanlarının boş kaldığı görüldü.

DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölge halkının evlerinde durmayı tercih etmesiyle kentin en işlek cadde ve tarihi mekanlarının boş kaldığı görüldü.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Cadde, sokaklar ve tarihi mekanlar da boş kaldı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Merkez Sur ilçesinde, insan yoğunluğunun olduğu Dağkapı Meydanı, tarihi Ulu Cami ve alışveriş alanlarının bulunduğu caddeler de boş kaldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

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