Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı
6 saat önce
DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.
DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavisle mücadele kapsamında alınan kararla mezarlık ziyareti yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uyamayarak, halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:08 Kaynak: DHA
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