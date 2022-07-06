Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

06.07.2022 16:12
Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yeniköy Mezarlığı'nda 25 personel ve 6 araçla çalışma başlatan ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri topladı, yolları temizledi, atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Ekipler, Yeniköy Mezarlığındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yapacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması - Son Dakika

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