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Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

16.11.2021 19:14
Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, Rize'den gelen 250 kişilik ekip onur konuğu olarak ağırlandı. Fuarın açılışında kurdelenin yanı sıra Rize'nin plakasından dolayı 53 metrelik örgü peyniri de kesildi.

Fuarın açılış programında, tulum, kemençe, halk oyunları gösterisi ve Dengbej dinletisinin ardından konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ı "insanlığın lezzet serüveninin başladığı yer" olarak tarif ettiklerini belirtti.

İnsanlığın yerleşik hayata bu topraklarda geçtiğini anlatan Karaloğlu, şöyle dedi:

"İnsanoğlu ilk kültür tarımına, buğdayın, arpanın ve mercimeğin tarımına bu topraklarda başladı. Hayvanlarını bu topraklarda evcilleştirdi. İlk mayalı ekmeği Diyarbakır'da Körtik Tepe'de mayaladı ve pişirdi. Onun için gastronomi ve lezzet deyince bölge çok önemli, ülkemiz çok önemli. Biz elimizdeki çok önemli bir değerin, mutfak kültürümüzün, yemeklerimizin, gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor. Biz ise sadece kendimiz tüketiyoruz. Bu fuarlar, elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz için hem insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek."

Mezapotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın çok önemli olduğunu anlatan Karaloğlu, destek veren ve katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Rize Valisi Kemal Çeber ise Rize'nin fuarda onur konuğu olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Rize'nin çok zengin kültüre sahip bir il olduğunu dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 yıldır bu konseptte hiçbir faaliyete katılmadık. Rize çok zengin kültüre sahip bir il. Öyle olunca hemen her fuardan özel davetler gelir ama iki buçuk 3 yıldır grup grup katıldığımız etkinlikler olsa da pandemi ve diğer gerekçelerden dolayı bu genişlikte hiçbir faaliyete katılmamıştık. Hem Münir valimizden dolayı hem de Diyarbakır'dan dolayı tereddütsüz bir heyecanla katılalım dedik. Bugün 250 kişilik bir ekiple buradayız. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Fuarda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarı gezdi, ürünleri inceledi.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar da katıldı.

21 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda, Diyarbakır'ın tescilli yöresel lezzetleri ve Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli yöresel ürünleri sergilenecek.

Münir Karaloğlu, Mezopotamya, Diyarbakır, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı - Son Dakika
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