Diyarbakır'da "Mezopotamya Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Mezopotamya Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı.

Bir otelde iki oturum halinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de son 20 yılda en fazla sağlık alanında gelişme kaydedildiğini söyledi.

Bunu sessiz bir devrim olarak niteleyen Karaloğlu, sağlık alt yapısı, hastaneler, yetişmiş insan gücü ve teknoloji bakımından sağlanan başarıyı dost, kardeş ve komşu ülkeler için de kullanmak istediklerini belirtti.

Karaloğlu, sağlık turizminin de en çok gelişen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, Türkiye'nin özellikle salgın dönemindeki başarısıyla farkını ortaya koyduğunu ve dünyanın bunu hayranlıkla takip ettiğini aktardı.

Irak'ta yaşayanların da sahip olunan bu olanaklardan yararlanmaları ve sınır kapılarında yaşanan sorunların önüne geçilmesi için çalışma başlatıldığını, bu yönde gerekli talimatların verildiğini dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayın başarılı olacağına inanıyorum. Bir başlangıç olacağına inanıyorum. İnşallah bu çalıştaydan sonra hem gümrük kapımızdaki işlerin daha seri, daha hızlı çözüleceğini hem de sektörler arasında ilişkilerin daha sağlıklı yürütüleceğine inanıyorum."

Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile Siirt, Batman, Gaziantep ve Mardin'den sağlık sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden (IKBY) sağlık görevlileri katıldı.