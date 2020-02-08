Diyarbakır'da mezotelyoma sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da mezotelyoma konulu sempozyum düzenlendi.

Dicle Üniversitesi, Asbest ve Mezotelyoma Araştırma Uygulama Merkezi ile Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneğince (ONKAD), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen sempozyuma çok sayıda akademisyen katıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan, hastalığa neden olan sebepler ve çevresel etkileri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'ın, Türkiye'de mezotelyomanın en çok görüldüğü bölgelerden biri olduğunu belirten Işıkdoğan, bölgedeki önemli özelliğinin tamamına yakının çevresel asbest maruziyeti ile olduğunu söyledi.

Işıkdoğan, şöyle konuştu:

"Çoğunlukla mesleki maruziyet veya çevresel etkenlerle oluşan ve ne yazık ki kaçınılmaz ölümle sonuçlanan bu hastalığın bölgemizdeki önemli özelliği hemen tamamına yakının çevresel asbest ile olmasıdır. Bölgemizde özellikle Çermik, Çüngüş, Maden, Ergani, Siverek yöresinde geçmişte kullanılan beyaz toprak çevresel olarak en önemli maruziyettir. Dolayısıyla önlemin de çok önemli olduğu bir hastalık olan bu önemli hastalığı tüm detayları ile gündeme getirmeyi hedefledik. Tarihçesini, epidemiyolojisi ve genetik özelliklerini görüntüleme yöntemlerini, cerrahi, radyoterapi ve sistemik tedavisinde güncel gelişmeleri detaylı konuştuk. Ayrıca bu hastalık ile ilgili gelecekte neler yapacağımızı da ele aldık. Çalıştayı, önümüzdeki dönemlerde daha geniş ve ulusal düzeyde de yapmayı hedefliyoruz. Katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz."

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Refik Ülkü de, Diyarbakır ve mezotelyoma tarihçesi hakkında bilgi verdi.