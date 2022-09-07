Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Kaynak: AA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırsaldaki dokümanlarda sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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