Diyarbakır'da

Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Demirci, mide kanserinden her yıl dünyada bir milyon civarında kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Cerrahi Onkoloji Derneği'nce, Diyarbakır Cerrahi Onkoloji Günleri kapsamında bir otelde "Mide Kanseri Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Salim Demirci, sempozyumda yaptığı konuşmada, mide kanserinin dünyada çok önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'de Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mide kanserinin daha fazla görüldüğünü işaret eden Demirci, sinsi hastalığın özel bir belirtisinin bulunmadığını aktardı.

Çoğu zaman hiç belirti vermeyen hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisinin Türkiye gibi mide kanserinin sık yaşandığı ülkelerde 40 yaşına gelmiş kişilerin rutin endoskopik kontrol yapması olduğunu aktaran Demirci, şöyle konuştu:

"Ancak hastalığı bu şekilde erken tanıyıp tedavi edebiliyoruz. Geç dönemlerde hastalığın tedavisi çok zorlaşıyor. Neredeyse imkansızlaşıyor. Belirtileri daha çok ülsere, reflüye benzer, yemeklerden rahatsızlık, çabuk doyma, farkında olmadan kilo kaybetme, ekşime, yanma, şişkinlik gibi çok özel olmayan semptomla gelebilir. Esas önemli olan bu belirtiler ortaya çıkmadan, hiç belirti yokken bu hastalığa tanı koymanın en kolay yolu endoskopi yapmak. Bir gastroenteroloji merkezine gidip, endoskopi yapmalarını öneriyoruz."

-"Erken evrede bu hastalığı tedavi etmek çok kolay"

Demirci, mide kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tedavisi de zor olduğu için diğer kanserlerden az görülmesine rağmen daha öldürücü oluyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu erken tanı koymak. Erken evrede bu hastalığı tedavi etmek çok kolay. Günümüzde bu ameliyatlar kapalı yöntemle yapılıyor. Erken tanı konursa tedavinin başarı şansı artıyor. Hem de hastalık için harcanan çaba ve masraf daha düşük oluyor. Kadınlarda da ilk altı kanser hastalığı arasında. Ölüm oranları iki cinste de değişmiyor."

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay da mide kanserinin sık görülen bir kanser türü olduğunu işaret ederek, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer aldığını söyledi.