Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası - Son Dakika
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Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası

12.05.2022 16:27
Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 64 kapsülde 523,98 gram eroin ve 265,69 gram metamfetamin taşıdıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan İranlı 3 sanıktan 2'sine 12 yıl 6'şar ay, 1'ine 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 64 kapsülde 523,98 gram eroin ve 265,69 gram metamfetamin taşıdıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan İranlı 3 sanıktan 2'sine 12 yıl 6'şar ay, 1'ine 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Azım Salımı Ghouzıvand, Shamsaddın Eısazadeh, Yağhoup Youneszadeh Bavanı ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar, pişman olduklarını belirterek üzerine isnat edilen suçtan beraatleri ve tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan sanıklar Shamsaddın Eısazadeh ve Yağhoup Youneszadeh Bavanı'nın 12 yıl 6'şar ay, Azım Salımı Ghouzıvand'ın ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım 2021'de şehirlerarası otobüs terminali içerisi ve dış kısmında uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmada şüpheliler yakalanmış, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan muayenede sanıkların mide ve bağırsaklarında 64 kapsülde 523,98 gram eroin ve 265,69 gram metamfetamin tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası - Son Dakika
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