Diyarbakır'da Mimar ve Mühendisler Grubu 5. olağan kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda yapılan genel kurulda konuşan MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi , geçmiş dönemde birlik, beraberlik ve gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak