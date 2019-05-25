Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da mimar ve mühendisler grubu iftarda buluştu

Diyarbakır'da mimar ve mühendisler grubu iftarda buluştu

4 saat önce

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Diyarbakır'da mimar ve mühendisler grubu iftarda buluştu, System.String[]
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Diyarbakır DSİ 10. Bölgesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ayhan Abatay, Cumhuriyet Savcısı Enes Serdar Aydoğan, MMG Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Osman Arı, MMG Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pervin Kınık, DSİ 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Diyarbakır Kızılay Şube Başkanı Mesut Işıka, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, çok sayıda kurum, kuruluş temsilcisi ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, ramazan ayının ülkeye ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesini diledi. Karabulut, "Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan, ramazan ayına bizi kavuşturduğu için, Cenab-ı Hakk'a şükrediyor, iftar soframızı, siz kıymetli misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum Bizler Mimar ve Mühendisler Grubu olarak, sorumluluğumuz çerçevesinde her türlü gayreti göstermekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
Osman Arı, Aydoğan, Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır, Güncel
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