Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
1 saat önce
Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:56 Kaynak: AA
Diyarbakır- Silvan
kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BH 535 plakalı yolcu minibüsü Silvan Bulvarı mevkisinde 21 KL 717 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
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