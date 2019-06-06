Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BH 535 plakalı yolcu minibüsü Silvan Bulvarı mevkisinde 21 KL 717 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:56 Kaynak: AA
Silvan, Diyarbakır, Güncel
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