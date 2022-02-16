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Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden

16.02.2022 10:32
Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberleri... MARDİN'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

MARDİN'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Mardin yönüne giden 42 AIF 473 plakalı minibüs, Kızıltepe'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği 63 ZH 196 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 8 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.


Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
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İpek Yolu, Kızıltepe, Minibüs, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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