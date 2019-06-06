Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı

27 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
Ergani- Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Ergani, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]