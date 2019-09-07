Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı yolcu minibüsü, Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 S 0330 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüs ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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