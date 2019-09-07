Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı yolcu minibüsü, Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 S 0330 plakalı otomobille çarpıştı.
Minibüs ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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