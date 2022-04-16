Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı minibüste 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Diyarbakır- Mardin yolunda uygulama yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları minibüsü detaylı arama için yol kenarına aldı. Minibüs içinde arama yapan ekipler, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirdi. Ekipler, kaçak çayı muhafaza altına alırken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.