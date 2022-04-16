Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi

16.04.2022 13:31
Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı minibüste 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı minibüste 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Diyarbakır- Mardin yolunda uygulama yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları minibüsü detaylı arama için yol kenarına aldı. Minibüs içinde arama yapan ekipler, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirdi. Ekipler, kaçak çayı muhafaza altına alırken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.


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Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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