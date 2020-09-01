Diyarbakır'da, minibüste 'fazla yolcu taşıma' tepkisi - Son Dakika

Diyarbakır'da, minibüste 'fazla yolcu taşıma' tepkisi

DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüste bulunan yolcular, minibüs kapasitesinin üzerinde yolcu alan şoföre tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.