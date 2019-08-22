Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor.

Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu.

Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Huzurevleri Mahallesi, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu
MHP'li vekilden, AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]