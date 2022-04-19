Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

19.04.2022 16:37
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde minibüsün çarptığı 79 yaşındaki Mevlüde A., tedavi altına alındığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yaşam savaşını kaybetti.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde minibüsün çarptığı 79 yaşındaki Mevlüde A., tedavi altına alındığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.B. idaresindeki 21 M 0300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kavşakta bir anda yola çıkan Mevlüde A. (79) isimli kadına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mevlüde A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Selahaddin Eyyubi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement